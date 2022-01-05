英國首相強生(Johnson)周二說，英格蘭不需要關閉經濟就可以抵擋這一波新冠病毒的感染。目前由於Omicron變異株的肆虐，英國確診人數持續在高檔。

強生拒絕了在英格蘭實施嚴格的封城，主要是押注於加強劑的施打，以及對民眾的警示，認為足夠遏止這一波疫情。

英國周二新報21萬8724名新冠確診者，再次創下新高紀錄。但是該數據有累積了假期的回報統計數據。

強生說，他仍堅持在英格蘭實施B計畫，該計畫要求民眾在公共運輸工具和商店戴口罩，但是沒有限制集會或關閉商店。

首相指出，憑藉聖誕節前實施的B計畫，我們有機會走出這一波疫情，而無須再次關閉整個國家，我們可以讓學校和商業保持開啟，找到與病毒共存的方式。

但強生也警告，英國和全世界可能都無法迴避，部分服務業將面臨員工因隔離而缺席的干擾。醫院可能在幾周內會有相當的壓力，首相並宣布每日將為10萬名關鍵產業工人進行新冠檢測，包括運輸和食品業工人。

自去年12月中旬以來，住院人數有所增加。英國首席醫療長Chris Whitty說，死亡率並沒有隨著病例數上升而增加。另外重症患者有6成都是未接種疫苗者。

倫敦帝國學院病理學家Neil Ferguson說，隨著Omicron病毒衝向老人族群，住院率可能會改變。然而在保護重症發生方面，疫苗肯定在抵擋Omicron病毒上啟動作用。Omicron幾乎可以確定較不嚴重，但是還是會對醫院系統造成壓力。