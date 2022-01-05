美股漲跌互見，台積電ADR續大漲3.57%，台股今早隨著台積電(2330)開高，早盤攻上18619點續創新高，惟隨著台積電股價震盪翻黑，台股同步翻黑，收盤跌26點至18499點，成交值3379億元；今日由鴻海(2317)集團全數上攻撐盤，配合金融股穩盤，台股表現仍相對亞股有撐，技術面續多頭排列。

台股早盤最高漲逾93點，攻上18619點續創新高，惟隨著台積電股價震盪翻黑，台股同步翻黑，全天高低點相差了173點，今日由鴻海以及日月光投控(3711)等大型電子股撐盤。部分的傳產股及金融股亦走穩。

受金融股和工業股上漲帶動，周二道瓊指數連續第二個交易日創下收盤新高。惟受債息持續飆升影響，以科技股為主的那斯達克指數下挫逾1%。費城半導體指數下跌18.22點或0.45%，收4009.00點。

台股2022年開紅盤以來持續攻高，主要拉抬台積電，今早台積電開盤大漲13元，帶領台股早盤最高漲逾93點，攻上18619點續創新高。

台積電今早股價走勢震盪，早盤一度衝上669元，上漲13元，但賣壓出籠，翻黑跌6元至650元作收，盤中最低646元，高低價相差23元，也使得台股再創新高後壓回。

台股今天隨台積電開高，指數一度衝高至18619點，但追價力道謹慎，漲點快速收斂，出現震盪，台積電盤中翻黑，股價相對較低的鴻海集團全數上漲，鴻海領軍，廣宇(2328)、樺漢(6414)等強漲。

台股今早隨台積電攀高而再創高，雖台積電翻黑，台股漲勢受挫，但鴻海撐盤，資金持續輪動，今日金融穩盤，傳產股像是中鋼也止跌，顯示資金輪動，台股元月行情持續進行中。今日亞股表現弱勢，台股仍是超強的表現。

雖美股周二收跌，但道瓊工業平均指數逆勢創歷史收盤新高。市場投資人似乎仍願意把握今年3月底FED縮減QE結束前的寬鬆空檔，加上「元月效應」，美股仍由多頭主導，也給台股持續挑戰歷史新高的機會。

台股目前技術面仍多頭排列，但資金輪動，部分買盤轉向低檔股，高檔股則漲多拉回，預料本周下半周台股持續高檔震盪的格局。