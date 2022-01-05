花蓮市公所清潔隊提醒，預約免費清運時間、地點，再將大型廢棄物搬運到約定地點，請民眾不要私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

農曆新年將至，不少家戶已開始大掃除，汰舊換新，花蓮縣環保局公布全縣13鄉鎮市大型廢棄物清運便民服務，其中人口居冠的花蓮市、吉安鄉，平均每月產出垃圾量驚人，因此花蓮市即日就可受理民眾申請，吉安鄉則自10日起開放登記，每戶免費清運1次且限運3件，只要預約，清潔隊就會依約前往收運。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展說，可清運的大宗廢棄物，包括電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等，每戶都可登記免費清運1次，1次最多3件，登記後，於1月20日至26日，會依各里排定的時間到家戶清運。

他提醒，清潔隊員不會進入住家搬運，家戶必須先把要丟棄的大宗費棄物搬到大門前，只收大宗廢棄物，勿夾雜一般垃圾、資源回收或事業廢棄物。也請民眾不要私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，造成環境髒亂、影響交通安全，預約電話03-8233818。

吉安鄉公所則於10日起至20日止開放民眾登記清運大宗廢棄物，每戶同樣免費1次、清運3件，收運日期依各村排定時間為21日至28日，登記專線03-8538522、8543956，公所受理登記後，將不再隨意更換時間及清運品項。

環保局同時公布另11鄉鎮市巨大垃圾收運日期，除鳳林鎮10日起、萬榮鄉17日起、秀林鄉20日起、瑞穗鄉20日起及玉里鎮22日起外，光復鄉、卓溪鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、富里鄉、新城鄉均為24日起，由清潔隊開始協助住戶清運大型垃圾，受理登記時間等相關規定可洽各鄉鎮公所。