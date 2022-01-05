五龍國小的「五龍五藝」課程，直排輪舞龍最具特色。（羅浚濱攝）

新竹縣政府致力輔導地方學校發展特色教育，芎林鄉五龍國小以「五龍五藝」，五峰鄉桃山國小則以「泰雅Gaga之美」，展現獨有的藝術教育特色，日前榮獲第8屆「教育部藝術教育貢獻獎」團體獎項績優學校獎的肯定。

桃山國小為傳承泰雅文化成立合唱團，這10幾年來在國內、外的合唱比賽屢獲大獎，先後出版了4張音樂專輯，獲得2次傳統暨藝術音樂金曲獎，並且兩度受邀在雙十國慶領唱國歌，展現泰雅小朋友優異的音樂天賦。

桃山國小校長蘇美娟說，該校學生都是泰雅族，為讓孩子了解泰雅深層文化，推動以「泰雅Gaga之美」一以貫之由歌而始的藝術教育，課程也貫穿整個泰雅文化。

桃山國小藝術教育讓孩子接觸歌謠開始學習泰雅音樂，也安排弦樂、打擊樂、直笛等樂器的學習，並串聯部落的人文、自然及人力資源，擴散出一條條學校與部落分享的「tuqi-路」，讓泰雅文化成為孩子內在的力量。

「藝術教育要向內看也要向外看！」蘇美娟希望孩子透過學習音樂，演奏泰雅音樂，也接觸西方音樂，豐富自我，進而達到自我認同及認同族群。

五龍國小校長廖志崑說，該校以適性、多元、人文、創新、全人教育營造魅力無限美感校園為願景，團隊花了6年發展學校藝術課程，推廣「五龍五藝 、創意飛揚」課程，為讓孩子踏出第一步接觸藝術，從最簡單的藝術欣賞開始，邀請資深兒童美術教師進駐學校，陪著孩子接觸藝術體驗。

五龍國小辦理創新藍染、創客木工、創價裝置、創意彩繪、創化龍藝等課程，由學生發想設計的創意作品展現校園美感，並把直排輪和傳統舞龍技藝結合最具特色，都是新竹縣內學校所獨有。