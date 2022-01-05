台中捷運藍線規畫增設正英路站，引起中二選區立委補選藍、綠雙方激烈攻防！民進黨市議員張家銨說，遊園路的繁榮難道會輸給正英路？要求市長盧秀燕親自出面完整說明捷運設站雙標爭議？市府交通局長葉昭甫說，該局於沙鹿、西屯及中區各舉行公聽會中，不分藍綠議員、里長及民眾意見多表達希望於正英路設站，擴大捷運服務範圍。

張家銨說，交通局在2020年曾就正英路周遭倉儲園區開發案取消、預估服務範圍人口僅2400人、站區周邊緊鄰大肚山保護區不可開發、目前公車運量為前後7站中最低、與鄰站距離僅800-900公尺等5大專業理由，回應正英路不設站的問題；如今卻因政治壓力，交通局長葉昭甫「把專業忘在學校了」。

張家銨質疑，交通局過去以「郊區站距要1000公尺至2000公尺」為由，來拒絕龍井地方希望在遊園路設站的訴求；但4日卻改口稱「適合站距是800至1200公尺」；目前公車正英路站與北邊3站與南邊3站相比，日平均上下車運量排名墊底，上下車合計僅1608人，少於坪頂站的2593人。

張家銨抨擊說，市府說增設正英路站是因捷運藍線公聽會沙鹿場有許多民代、民眾爭取才修改計畫。但於沙鹿公聽會上，也有民代、民眾提出龍井遊園路應增設捷運站的訴求，為何就沒有被採納？捷運藍線雖行經龍井卻沒有舉行龍井公聽會，並預定將捷運維修機廠設在龍井保護區內，對龍井鄉親相當不公平。

交通局長葉昭甫強調，捷運藍線綜合規劃期間，市府至捷運沿線周邊舉辦過三場公聽會，不分藍綠議員及該區里長、民眾意見多數表達希望能於正英路設站；後續議會提案與質詢多有反應正英站設站的必要性，交通局完成公聽會及收集多方意見後與顧問公司逐一探討外界各方建議，在整體站位上進行調整。