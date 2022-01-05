近來許多產業頻頻喊出缺工，為因應產業缺工問題，勞動部勞動力發展署在去年年底邀集相關部會訂定「產業缺工專案推動方案」，昨天邀集舉行首場座談，邀集台灣區綜合營造業同業公會、大台中不動產開發商業同業公會及各營建相關職業工會參與，會中勞動部詢問有無廠商缺工名單、缺工人數，可以提供本國人媒合，但與會的公協會卻提不出需求。

據主計總處調查，營建業缺工職缺數在去年下半年人數達2萬5758人。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌說，因應我國勞動力日漸短缺、移工因疫情無法入國等，因此在訂定「產業缺工方案」，並規劃「專案求才服務機制」，一旦接獲外界反映特定行業有缺工的狀況，就會主動聯繫確認缺工廠商名單、職缺種類與數量、工作環境內容與薪資待遇等具體人力需求資訊。

陳世昌說，昨天與營建業相關公協會、職業工會座談，提及若要提供專案媒合人才管道，則薪資待遇至少要比照「營造工作之合理勞動條件」，如混凝土鋪設月薪應要達4萬9553元、泥作應達4萬5881元、鋼筋相關工作應達4萬101元等，並希望公協會提供缺工廠商名單等資料，但公協會卻無法提供。

因應營造業缺工，陳世昌提及，前年9月7日起針對營造業提供「營造業工作就業獎勵」，鼓勵失業勞工受僱從事營造業工作，最高提供10.8萬元就業獎勵，據統計，已推介501人，其中有213人就業。

發展署統計，110年截至11月底，公立就業服務機構計協助營造業求才登記4萬4777人，協助補實2萬2264人，求才補實率49.72％。發展署呼籲，政府已訂有求才機制，事業單位如有求才需求，可善加運用政府各項求才服務資源，包括求才媒合服務、徵才活動及就業促進工具等，營建工程業者亦應朝向營建工程自動化、優化勞動條件及作業環境，並加強人力培育，以提供勞工更優質的就業選擇。