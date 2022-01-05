為搶攻新加坡年節市場，台中椪柑及台東鳳梨釋迦均以高檔精緻彩盒包裝在當地販售。（王文吉攝）

台東鳳梨釋迦去年底出口4.5公噸到新加坡，市場反應熱烈，隨即再追加出口2公噸。（王文吉攝）

新加坡一向是台灣椪柑最大的外銷市場，此次出口14公噸，滿足年節送禮需求。（王文吉攝）

農委會推動台中椪柑及台東鳳梨釋迦外銷，各出口新加坡14公噸及2公噸。（王文吉攝）

台中椪柑及台東鳳梨釋迦封櫃啟運，各出口新加坡14公噸及2公噸。（王文吉攝）

農委會5日在台中舉辦台中椪柑及台東鳳梨釋迦外銷記者會，宣布各出口新加坡14公噸及2公噸。國際處長林家榮指出，中國大陸自去年9月起暫停我國蓮霧及鳳梨釋迦輸入，農委會即啟動相關因應措施，去年10月至今，鳳梨釋迦外銷量已達1279公噸，拓展新興市場初見成效。

「大桔大利，好釋迎春」外銷新加坡記者會5日在東勢區農會舉行，國際處長林家榮、台中市農業局副局長蔡勇勝等人見證封櫃儀式，並宣布出口14公噸台中椪柑與2公噸台東鳳梨釋迦，為2022年擴大台灣水果外銷揭開序幕。

林家榮受訪時提到，以往台灣水果外銷高度依賴中國大陸市場，銷中數量占比最高曾經達到84.4％；近年政府與外銷業者積極開拓新興市場，去年1至11月的比例已經降至42.3％。

林家榮表示，中國大陸去年9月20日起暫停我國蓮霧及鳳梨釋迦輸入，農委會隨即啟動內銷、外銷及加工等相關措施，鳳梨釋迦外銷設定5000公噸的目標，去年10月至今，已達1279公噸，顯示拓展新興市場初見成效。

林家榮提到，外銷業者去年底出口4.5公噸鳳梨釋迦到新加坡，透過NTUC、昇菘等兩大超市及團體訂購等通路，很快就銷售一空，因而馬上再追加2公噸。由星國市場熱烈反應看來，外銷業者深具信心，為搶攻新加坡年節市場，台東鳳梨釋迦以高檔精緻彩盒包裝在當地販售。

至於我國柑桔產期在10月到隔年初春，為台灣分布最廣、產量與產值都相當高的果樹，果肉飽滿多汁、甜中帶點微酸，因「桔」與「吉」同音，在春節年間更是討喜應景。

林家榮指出，新加坡一向是我國椪柑最大的外銷市場，也是拓展台灣鳳梨釋迦外銷的主要目標市場，歡迎星國消費者透過超市及團購等通路採購，在年節期間品嚐台灣優質鮮果的美味，絕對可以大吉大利、好事迎春。