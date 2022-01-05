尼加拉瓜與我國斷交後，駐尼加拉瓜前大使吳進木及太太隨即入籍尼國，引起國內輿論質疑。外交部發言人歐江安昨(4日)說明，外交部事前並未獲吳進木告知入籍一事，希望他能針對外界質疑盡快對外說明。民進黨前立委林濁水先前已在臉書多次發文批吳進木與外交部，今再受訪痛批外交部「莫名其妙」啊，還不斷替他找一些說詞。

歐江安表示，吳進木去年11月17日離任前，與太太劉春嬌曾獲尼加拉瓜首都馬納瓜市頒贈榮譽市民與市鑰。尼加拉瓜政府在去年12月10日與我國宣布斷交後，同日在尼國政府公報(La Gazeta)公告授予吳進木夫婦尼加拉瓜國籍；對吳夫婦入籍尼加拉瓜，外交部事前沒被告知。

歐江安說，外交部已透過私人管道與吳進木取得聯繫，希望他能針對外界質疑盡快對外說明，因為他是退休人員，應該由本人說明比較妥當。另外她提到，吳進木曾向外交部表示，因其太太的健康因素，目前暫時無法返回台灣。就此，外交部長吳釗燮已於去年12月23日在立法院應詢時做出說明，目前外交部沒有進一步評論。

據《TVBS》今(5日)報導，林濁水表示，他眼中還有什麼中華民國的存在嗎？這真是背叛國家的行為，外交部莫名其妙啊，還不斷替他找一些說詞，他自己坐飛機回來不可啊？前資深外交官介文汲對此則受訪表示，吳進木當時五年前就已經要退休了，硬是被蔡政府請出來，所以他為我們國家扛了五年的邦交。