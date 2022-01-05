歲末年終來臨，台北萬豪酒店權利搶攻尾牙春酒商機，即日起於Lobby Lounge推出「海陸豪時光」尾牙春酒聚餐專案，軟嫩可口的爐烤美國肋眼牛排、波士頓龍蝦義大利麵、鮑魚大蝦炭烤拼盤、黃金香烤春雞、肥美德式脆皮豬腳，再贈軟性飲料暢飲，海陸饗宴六人只要6000元，加價至8000元即可升級精選紅白酒、小麥生啤暢飲。

有別於以往春酒尾牙都需要多人、多桌才得以成行，體貼上班族小型聚餐需求，主廚精心設計六人份海陸饗宴菜單，將備受好評的人氣菜色端上桌，台北萬豪一樓的Lobby Lounge，挑高達九米九的愜意場域，比鄰整片玻璃落地窗，可以欣賞變化萬千的日夜美景，享受有別以往的春酒尾牙用餐氛圍。

人氣最夯「爐烤美國肋眼牛排」，嚴選油花分佈均勻、軟嫩可口的美國肋眼牛排，以迷迭香、百里香、大蒜調味後低溫爐烤而成，滋味迷人；經典不敗「德式脆皮豬腳」，將肥美豬腳以義式香料醃製入味，水煮後再入烤箱酥烤使表皮酥脆，脆皮豬腳膠質Q彈不油膩，搭配主廚自製德式酸菜解膩又唰嘴；滿滿海味「波士頓龍蝦義大利細扁麵」採用肉質飽滿的波士頓龍蝦，以濃郁龍蝦頭醬汁為基底，再加入細扁麵香炒而成。

彈牙鮮嫩的龍蝦肉搭上吸附飽滿醬汁的義大利細扁麵條，香氣四溢；最佳佐酒菜色「碳烤海鮮拼盤」嚴選鮮美小卷、海大蝦、九孔鮑魚等，以海鹽、黑胡椒佐味後炙烤而成，鮮甜海味直端上桌！另外「爐烤香料風味春雞」、「燻鮭魚凱薩沙拉」，以及炭烤季節時蔬、爐烤野菇、松露薯條和主廚精選甜點。

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