中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增26例COVID-19確定病例，分別為1例（案17266）本土及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，案17266為本國籍50多歲女性，已接種2劑莫德納疫苗（為突破性感染），與案17230、案17238及案17239為同職場工作人員，曾與前述個案搭乘同路線交通車，原定於今（2022）年1月5日採檢，1月3日出現乾咳、喉嚨不適等症狀，1月4日自行前往採檢站採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為12例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（11例，案17241-17243、案17250、案17252、案17524、案17256-17259、案17265）、法國（3例，案17244、案17246、案17253）、加拿大（案17245）、丹麥（案17247）、英國（17248）、玻利維亞（案17249）、德國（案17251）、南非（案17255）、澳洲（案17260）、巴拿馬（2例，案17261-17262）、土耳其（案17263）及印尼（案17264）入境，入境日介於去（2021）年11月14日至今（2022）年1月4日。

另1月2日公布之案17181境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案16941之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計5017456例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4998328例排除），其中17155例確診，分別為2493例境外移入，14608例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。