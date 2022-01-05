蘋果股價扶搖直上，市值衝破3兆美元的歷史新高，而巴菲特旗下投資公司前幾年買進的蘋果股票價值也跟著水漲船高，換算淨賺1200億美元，寫下這位股神歷來最佳投資之一。
股神巴菲特的投資公司柏克夏海瑟威於2016年開始買進蘋果股票，到2018年中陸續加碼購股，使得柏克夏總計持有這家iPhone大廠約5％的股份，合計投入成本360億美元。
蘋果股價在新的一年漲勢凌厲，5％股份目前價值高達1600億美元，意味柏克夏持股的帳面價值大增1200億美元。
蘋果股價扶搖直上，市值衝破3兆美元的歷史新高，而巴菲特旗下投資公司前幾年買進的蘋果股票價值也跟著水漲船高，換算淨賺1200億美元，寫下這位股神歷來最佳投資之一。
股神巴菲特的投資公司柏克夏海瑟威於2016年開始買進蘋果股票，到2018年中陸續加碼購股，使得柏克夏總計持有這家iPhone大廠約5％的股份，合計投入成本360億美元。
蘋果股價在新的一年漲勢凌厲，5％股份目前價值高達1600億美元，意味柏克夏持股的帳面價值大增1200億美元。
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