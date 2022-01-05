資金狂潮氾濫，旺到金融業。據金管會統計，今年前11月銀行、保險及證券業累計稅前獲利已高達9089.76億元，首度獲利突破9千億元大關，且較去年同期多賺近2627億元，成長幅度達40.6％，2021年金融業獲利已篤定創下歷史新高紀錄。

金融三業中獲利金額最高的是壽險業，2021年前11月稅前獲利3865億元，較去年同期成長85.7％，主要是資本市場多頭行情，壽險公司在股債市大量實現約新台幣5千億元的資本利得，再加上2021年避險成本下降，海外投資淨收益增加，讓壽險業出現近60年的獲利新高。

本國銀行2021年前11月稅前獲利有3194.9億元，不僅比2020年同期成長8.1％，也已超越2020年全年的獲利，主要還是放款增加，利息收益年增近365億元，手續費收入也增102億元。

而廣義的銀行業，即本國銀行、外銀在台分行、陸銀在台分行、信合社、票券金融及郵儲在2021年前11月稅前獲利合計3702.3億元，比前年同期成長5.5％，但尚未能超越2019年稅前獲利4071億元的紀錄，主要是外銀在台分行去年前11月稅前獲利僅118.4億元，較前年衰退47.5％之多，少賺逾百億元。

與壽險業同樣大賺的就是證券業，同樣受惠資本市場多頭行情，證券商前11月稅前獲利1114.38億元，幾乎是前年同期獲利的二倍，成長率有97.25％，是所有金融機構中獲利成長幅度最大者。

投信業去年前11月稅前獲利也有142億元，同比成長逾4成，證券業中僅期貨業去年前11月稅前獲利43.05億元，比前年同期衰退逾7％，先前證期局是解釋，主要是期貨交易保證金存放銀行利率下降，利息收入減少的因素。