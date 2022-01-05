海東國小從在地出發，發展數位深耕課程。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

教育部「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔，台南市大放異彩，全台9所國中小入選，台南市就有海東國小、西門實小及大成國中等3校入列，獲獎校數全台第1，是最大贏家。

因應108課綱實施，獲獎3校以新興科技為基礎，推動跨域課程。台南市長黃偉哲表示，面對未來推動「生生用平板」，有信心能更落實師生數位學習思維與能力，讓校校都成為數位學習深耕校園。

海東國小連續發展4年主題跨域課程，2018年推動「暗蟬棲息地」課程，支持居民對環境土地重視，結合台灣暗蟬發展暗蟬機器人；2019年發展自動偵測滅火機器人、自動澆水灌溉系統課程模組。2020年「禹神同行」，為減少學區逢大雨就淹水的傷害，提出智慧水閘門，利用機電裝置，預警淹水問題，減少水災損失。去年因疫情，很多人無法到戶外進行運動，研發可在家運動的遊戲機器人。

西門實小4年不間斷全勤入選教育部數位學習深耕計畫國際合作組，開創因應氣候變遷PBL智慧漂浮島課程，4年來吸引國內外超過100個團隊參與全英語課程實踐，並於線上平台視訊分享學習心得與成果，參與國家遍及美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、多明尼加等10餘國。

大成國中自2014年即參與行動學習計畫，2016、2017年與成功大學合作智慧手環課程開發計畫，2018年發展以教育部「85210」為主軸的健康課程，以學生真實情境出發去探究解決自己想解決的問題。

台南市資訊中心主任高誌健說，台南市深耕團隊發展暗蟬、自動偵測滅火機、自動澆水灌溉系統等主題跨域課程模組，也前進金門縣、新北市、台東縣等地交流，同時服務台南市71所偏鄉學校。