民進黨團在臨時會硬推《地制法》修正案引發爭議，對此，前民進黨立委林濁水表示，臨時會處理的是急迫性法案，要開臨時會處理修憲和《地制法》兩案，法理上非常有問題。反酸民進黨「這麼崇拜馬英九？來個馬規蔡隨？」

林濁水表示，臨時會處理的是急迫性法案，例如年度預算等等，依理憲法是維持長治久安的基本大法，最不適合臨時會，地制法也一樣，要開臨時會處理兩案，法理上非常有問題。「柯總召建議重新考慮吧！」

他說，馬當年搞六都，民進黨來個馬規蔡隨，搞七都八都？當年大家批中央獨厚台北市，馬英九說把餅做大，現在民進黨想升第七都被批劫貧濟富，民進黨也說把餅做大，民進黨「這麼崇拜馬英九？」

至於民進黨想推升「竹竹併」的理由，林濁水批評，新竹縣市對高科技產業貢獻大，每年創稅1900億，但是分到的統籌分配稅款是倒數第五。「理直氣壯嗎？1900億稅怎麼來的？」

他說，不能否認新竹人發奮、努力、聰明是原因，但台灣哪個地方的人不優秀？今天新竹的繁榮，清大、交大、工研院、科學園區，四大源頭缺一不可，都是天上掉下來的？

林濁水認為，國家厚待新竹到四大珍寶齊投新竹，今天大賺了後，不但只想進一步要靠升格向國家多擠百億巨資，還同時伸腳把當年被犧牲的窮縣踢得更遠，「如此行逕肯定不出於善良新竹人的內心。只是不幸政客的內心硬是不一樣」。