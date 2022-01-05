知名3C網站《ePrice比價王》公布「2021 七大旗艦智慧手機拍照盲測」結果，就八大項情境進行測試，結果出爐，大陸品牌來勢洶洶，vivo一口氣搶下3個冠軍，小米、OPPO則分別拿下兩個第一，非陸系品牌中，僅三星旗艦機驚險奪下一勝。

《ePrice比價王》本次針對旗艦機8大項照相功能進行盲測，分別為標準鏡頭戶外日間拍攝、超廣角鏡頭戶外日間拍攝、標準鏡頭高反差相片實拍、標準鏡頭室內食物實拍、標準鏡頭一般夜間實拍、標準鏡頭超級夜景模式實拍(不包含Sony Xperia PRO-I)、望遠鏡頭3X變焦實拍、望遠鏡頭10X變焦實拍(不包含Sony Xperia PRO-I)。

就盲測結果來說，vivo X70 Pro在8大項測試中拿下三項第一，搶下最多第一，分別為標準鏡頭室內食物實拍、標準鏡頭一般夜間實拍、標準鏡頭超級夜景模式實拍的三項第一，OPPO Find X3 Pro、小米11T Pro則分別拿下各兩項第一，OPPO Find X3 Pro拿下超廣角鏡頭戶外日間拍攝、標準鏡頭高反差相片實拍，小米11T Pro則為標準鏡頭戶外日間拍攝、望遠鏡頭3X變焦實拍，在這8項指標測試中，非陸系大廠僅有三星旗艦機Galaxy S21 Ultra拿下望遠鏡頭 10X 變焦實拍的第一。

vivo X70 Pro在照相功能上，透過蔡司聯合研發的5000萬畫素微雲台主鏡頭、1200萬畫素人像鏡、1200萬畫素廣角微距鏡與800萬畫素長焦鏡頭四鏡頭，搭配高科技軟體調校，不管在測光、白平衡上，皆能真實呈現每一細節。截至目前，vivo年生產能力近2億台，銷售網路覆蓋逾40國家和地區，使用者超過4億。

市調機構Canalys報告指出，去年第三季全球智慧型手機出貨量3.26億支，前五大排名依序為三星、蘋果、小米、OPPO以及vivo。