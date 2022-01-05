根據彭博億萬富豪指數，全球前500大富豪去年財富又增加了1兆美元。

儘管聯合國估算2021年全球約1.5億人陷入貧窮，但同一期間，光是全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一人，就多賺進了將近1180億美元。

其他去年財富暴增的億萬富豪尚包括精品界巨頭LVMH集團執行長兼董事長貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault），去年財富增加627億美元，以及谷歌共同創始人賴利·佩吉（Larry Page）和謝爾蓋·布林（Sergey Brin），財富分別增加470億美元和450億美元。

臉書創始人、Meta董事長兼執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）財富增加約250億美元，儘管過去一年對其公司而言就像經歷了一場噩夢。

因勞動力市場緊缺帶動薪資上揚，去年可說是「勞工年」，但這些全球前0.001%富豪們如天文數字般的進帳，突顯出員工與公司高層及其效勞的股東們之間巨大的貧富差距。

2021年是千載難逢致富的好時機。華爾街一次又一次擺脫通膨、供應鏈瓶頸和新冠變種病毒帶來的困擾，成功地讓股市榮景維持不墜。在這方面，這些富人們真要好好感謝聯準會。該美國央行每個月向金融市場挹注數百億美元，同時將利率保持在近零水準。這樣前所未見的超寬鬆貨幣政策，旨在這場大流行期間維持金融市場的流動性。

受惠於充沛的資金加上超低利率，2021年標普500指數上漲27%，道瓊指數漲約19%，那斯達克指數漲21%。此外，加密貨幣、大宗商品和房地產等其他資產價值也同步飆升，進一步充盈了這些超級富豪們的金庫。

彭博社報導，其億萬富豪指數追蹤的前500大富富豪合併淨資產現已突破8.4兆美元，在這個地球上除美國和中國以外，已經超過任何一個國家的國內生產毛額。