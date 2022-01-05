連鎖餐飲集團王品(2727)透過冷凍宅配及常溫外帶組合雙軌並進，搶攻上看60億元的2022年春節年菜商機，迄今銷售開出紅盤，冷凍年菜僅剩中式「東福美饌富貴宴」尚有100組、常溫外帶年菜僅剩莆田「虎躍星春團圓宴」可供訂購，距離完銷進入倒數時刻。

台灣每年春節年菜產值估約50億元，今年春節連假長達9天，且因受疫情影響無法出國，加上大型尾牙復甦遲緩，引爆年菜圍爐商機，包括餐飲名店、五星飯店、知名總鋪師、甚至休閒度假飯店均紛紛加入戰局，使今年春節年菜市場規模可望成長20％、突破60億元。

王品為擴大搶攻MZ世代客群，今年透過旗下萬鮮推出價格落於3999～6999元間的3款中西合併冷凍宅配年菜組合，並因應客戶聚餐需求集結莆田、享鴨、丰禾3大中菜品牌、首度推出3種不同價位份量的常溫外帶年菜，力拚業績分達7千萬元及1千萬元目標。

王品表示，今年以東西合併創新概念推出的3款冷凍年菜組合，其中包括龍蝦、豬肋排、油封櫻桃鴨等豪華菜色的西式套組2周便完銷，緊急追加的150組亦在2天內被搶購一空，中西合併套組目前也已完銷，僅剩中式的「東福美饌富貴宴」還剩最後100組。

而首度推出的常溫外帶年菜組合，在常客早早訂購自用並加碼送禮帶動下，限量的1816套不到1個月便全數完銷，另有企業老闆在年末聚餐後當場下訂10組犒賞員工。目前追加組數亦進入倒數銷售階段，僅剩莆田「虎躍星春團圓宴」尚有少量套組可供訂購。