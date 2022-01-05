桃園機場染疫案今再度擴大，新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，中央流行疫情指揮中心今天表示，為避免防疫計程車司機再度感染，將提供隔離衣給司機員，同時將提升防疫計程車的防疫裝備，並要求松山、小港機場同步配合辦理。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，依照現行標配，防疫計程車司機一般只會配戴醫用口罩、護目鏡、手套，除非載運到來自重點高風險國家的旅客，才會使用隔離衣以及可替換的N95口罩。

但隨著國內、邊境的感染風險升高，羅一鈞說接下來會將防水隔離衣列為防疫車隊的標配，考量到司機長途駕駛恐怕戴不住N95口罩，因此例行使用還是維持醫用口罩，N95口罩仍然視情況提供。

篩檢方面，羅一鈞表示，前進指揮所昨天指揮龍岡大操場天幕、北區客家會館、黎明公園等三處社區篩檢站，現場秩序、狀況均良好，截至今日中午共篩完400人。

羅一鈞指出，目前從社區篩檢站發現一例確診，即為案17230，另有196人陰性，其餘均在檢驗中；防疫車隊目前則採完全數的577人，其中1人陽性，即為昨日確診的個案，其餘571人陰性、5人檢驗中。

至於機場公司的外包人員，扣除居家隔離對象應採861人，目前已採859人，其中一人陽性，即為案17266，另外693人陰性、165人檢驗中、2人待採檢。

羅一鈞補充，配合執行快篩的機場公司人員，目前已有696人結果陰性，221人待採中，將持續掌握桃園機場前進指揮所的動態。