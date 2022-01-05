桃園機場群聚案今天再增一例確診，為清潔女員工案17266，Ct值16，因為自行換交通車路線才確診，昨天(4日)下午不舒服，自己跑去採檢站採檢確診，並未在交通車匡列之中，是否表示群聚會往外擴散？對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「也不能說沒有可能」。

桃機群聚案累積5人染疫，其中案17230清潔員與案17240防疫計程車司機是染Omicron，傳染力極強，且案17230與案17238、17239以及今天新增的案17266是搭同一班交通車，陳時中表示，該做的都會做，交通車就是在範圍內的群聚，大家記得屏東案時，也是居家檢疫移動時，有疑似在防疫巴士中就有互相傳染，只能說有這樣的可能性，目前所謂接觸的時間還是以防疫交通車的時間最多，只能說疑似在交通車中互相感染。

桃機疫情是否會再往外擴散？陳時中說「也不能說沒有可能」，只是目前看到比較樂觀情況是第一圈都還好，至少沒有家人、朋友確診，但不能掉以輕心，要做一些社區監控，要多設一些採檢站。希望早一點找出來。

至於案17266的工作地點，陳時中表示，她是在航廈外側道路做地面清潔與垃圾處理。