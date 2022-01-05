那那大師神還原小宇首張專輯封面造型。「小鋼砲娛樂」提供

小宇佩服那那大師用心準備道具。「小鋼砲娛樂」提供

小宇上那那大師「那那大歌廳」宣傳新專輯《無視》，那那重現小宇首張專輯爆炸頭造型，還製做道具重現千手視覺，小宇自嘲「當初我怎麼願意放這麼開？」他在節目中除了獻唱多首新歌，也挑戰以R＆B詮釋阿雅的〈剉冰進行曲〉，跳舞搞笑樣樣來，更笑稱自己「穴穴」被點開。

迎接小宇初次拜訪，那那復刻《小宇同學就是我》造型，不僅頭戴自製爆炸頭，還製作道具重現封面千手視覺，小宇看到昔日出道造型，笑說為了這顆頭差點把自己搞瘋。兩人開場選唱熱門K歌〈終於說出口〉，小宇即興飆高音跟轉音，相當投入忘我，即便那那想要跟他熱舞互動，他都無動於衷，那那無奈表示：「很少遇到一個藝人完全不鳥我」。

小宇新專輯籌備期間一波三折，歷經多次砍掉重練，終於交出第五張作品《無視》，小宇也分享出道心情，談到爆紅成名作〈終於說出口〉，他竟說原先不想收在專輯裡，覺得跟當時的態度與狀態不同，也不想成為KTV排行K歌，結果被公司同事順利救回，至今仍是大家最愛的傳唱金曲。至於擁有R＆B高手的美譽，小宇鄭重澄清：「我不知道為何有這樣的傳言出現，一直以來我的轉音都不是最厲害，聽到上節目要比轉音或是R＆B還是會緊張。」稱讚J.Shoen、ØZI、吳卓源是這領域的高手，最後開玩笑表示其實自己最厲害的是聲樂並索性唱上一句，獨特宇式幽默讓那那招架不住。