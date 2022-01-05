臥龍洞古道發生3死命案，5日郭姓男子和王姓女子2人遺體進行解剖相驗，家屬不願多談。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

南投縣埔里鎮臥龍洞古道發生3死離奇命案，今（5）日檢方對郭姓男子和王姓女子2人遺體進行解剖相驗，初步發現都沒有發現明顯外傷。不過第一具被發現的范姜姓男子遺體，檢警3日解剖完畢後，發現頸部有不規則的掙扎痕跡，懷疑有生前掙扎的跡象。檢方表示初步研判並非他殺，不過不會排除任何可能性，將持續偵辦調查。

今檢方相驗郭、王2人遺體，都沒有發現明顯外傷，但都採驗帶回化驗，盼能盡早釐清死因；而昨天搜救人員在現場也發現，兩具遺體共用一條繩子，分頭吊掛在樹幹兩側，腳邊還有高粱、威士忌酒瓶，死狀離奇。

第一具被發現的范姜姓男子遺體3日解剖相驗，初步研判也並非他殺，不過頸部有不規則傷痕，疑似有生前掙扎。檢方強調須等鑑定結果出爐後，才能判定是輕生或「加工自殺」，目前不排除任何可能性，持續調查釐清。

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