關西六福莊推出新住房優惠，即日起至2月12日前，凡入住「藝童趣非洲」住房專案，就能免費升等至最夯的綠地房，在房間內就能看到位於中庭的長頸鹿、白犀牛、斑馬、環尾狐猴、狐?等動物自在地生活，不用搭飛機就能一秒到非洲部落。同時也加碼老朋友優惠活動，入住次專案，現場加入LINE好友，再送超卡哇伊的經典小黑人購物袋。

關西六福莊位於新竹縣關西鎮，有162間狩獵風格客房，在房內就能看見各種非洲動物，讓旅客輕鬆感受與可愛動物們共眠的特別住宿體驗，還有各種特別依「非洲文化藝術節」規劃的活動，帶賓客們走入神秘非洲部落情境，除來自東非坦尚尼亞的藝術派TingaTinga畫作、非洲空運來台的獨家面具戲服與傳統樂器等特色文化展現，還有非看不可的「六福村非洲部落歌舞秀」、神秘魅力的「大地祈福晚會」、發揮巧思玩穿搭的「烏干達變裝間」、溫馨趣味的「非洲酋長故事屋」，以及讓大小朋友揮灑創意的「創意拼貼DIY」及「非洲大地創作區」，豐富的活動內容深受民眾喜愛，住一晚玩不過癮，時常揪親朋好友重複入住。

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