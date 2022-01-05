日盛投信5日表示，根據研究機構IHS Markit報告，亞洲去年12月製造業景氣維持強勁，東協創下史上第二快擴張步伐，越南升抵52.5，創下2021年7月以來最高紀錄。邁入2022年，世界銀行預估越南2022年經濟成長6.5~7％，越南國會則保守估計可達6~6.5％的水準，而IMF估計，越南2022年經濟成長率為6.6％，因全球性的跨國企業顯然還沒失去在越南投資的意願。觀察越南快速調整的防疫策略，以及人口紅利的攻勢，投資人可對越南經濟前景持正向展望。

日盛越南機會基金研究團隊表示，隨著越南當局自去年10月起逐步鬆綁防疫措施，製造業獲得提振，出口也持續復甦，經濟成長優於預期，第4季GDP較去年同期增加5.22％，高於彭博分析師預估的3.7％，顯示越南經濟已由前一季的低迷復甦，且旅行、觀光業、國內消費增加和刺激措施，料將加快2022年復甦步調。截至2021年底人口9800萬人的越南施打疫苗總計1.5億劑，第一劑覆蓋率99.4％，完全接種2劑覆蓋率89.9％，外資聚集的平陽省則高達100％，看到政府「拚經濟」的決心，2021年第4季越南GDP復甦，看到經濟呈V形復甦並加強了股市信心。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南競爭力提升、投資環境改善，外國直接投資（FDI）金額快速成長，吸引英特爾、三星、LG、鴻海、仁寶、緯創等國際大廠前來投資，越南外匯存底5年跳升數倍，由200億美元增加到925億美元。根據越南計畫投資部最新統計資料，去年迄12月20日，2021年越南（FDI）激增9.2％，由於越南是一個年輕的國家，享有豐厚的人口紅利，勞動力多為20-30歲的90年代後，甚至比中國更為年輕，且越南薪資水準不到中國四分之一，成本優勢突出，中國世界工廠之名已漸由越南取代，加上防疫有成，建議投資人可伺機進場佈局。