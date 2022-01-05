南港輪胎（2101）榮譽董事長林學圃傳辭世。根據傳言，林學圃去年11月下旬因心臟不適，住進台北仁愛醫院加護病房，據知情人士透露，林學圃已離世，目前由太太及兒子處理後事。對此，南港公關窗口表示尚未收到訊息。

林學圃人生高潮迭起，其十年磨一劍，主導南港輪胎籌備超過十年的南港舊廠世界明珠開發案，目前正如火如荼興建中；另外他透過南港輪胎，前兩年對國內老牌輪胎廠泰豐發動經營權大戰，同樣市場引發矚目。林學圃的強勢作風，引發外界對其評價兩極。