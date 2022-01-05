南港輪胎榮譽董座林學圃驚傳辭世 公司這樣回應 15:002022/01/05 工商 曾仁凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南港輪胎榮譽董事長林學圃驚傳辭世。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南港輪胎（2101）榮譽董事長林學圃傳辭世。根據傳言，林學圃去年11月下旬因心臟不適，住進台北仁愛醫院加護病房，據知情人士透露，林學圃已離世，目前由太太及兒子處理後事。對此，南港公關窗口表示尚未收到訊息。 林學圃人生高潮迭起，其十年磨一劍，主導南港輪胎籌備超過十年的南港舊廠世界明珠開發案，目前正如火如荼興建中；另外他透過南港輪胎，前兩年對國內老牌輪胎廠泰豐發動經營權大戰，同樣市場引發矚目。林學圃的強勢作風，引發外界對其評價兩極。 台北101地價 連九年稱霸 八建商推廠辦大案 五年總銷逾兩千億 #南港 #泰豐 #林學圃 #南港輪胎 #榮譽董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《水泥股》環泥2022本業穩 業外轉投資盼春燕 10:342021/12/24 財經 華碩搶進智慧工廠全方位AI應用 推助產業競爭力 13:072021/12/15 財經 台北市百萬俱樂部快爆滿 二位數房價只剩這四區 14:232021/12/31 財經 爆乳傳播妹摩鐵開毒趴 警聞毒菸敲門猛掰「睡太熟沒聽見」 10:442021/12/24 社會 南港調車場聯貸 超額認購3倍 04:102021/12/15 金融．稅務 微星闢非電競營運動能 秀AIoT智慧工廠應用實力 18:092021/12/15 財經 在陸台灣民眾就地過年 鼎泰豐年菜一解鄉愁 10:222022/01/04 兩岸 和泰豐田 推自動化倉儲解決方案 04:102021/12/16 產業特刊 《金融》臺鐵南港調車場公辦都更 再獲臺銀等聯貸238億元 08:522021/12/16 財經 房東市場恐不再 商辦中長線租金漲勢鬆動 04:102022/01/01 財經要聞 《電機股》盧明光卸大同董座 化合物半導體前景這樣看 13:582021/12/22 財經 財經熱門新聞 快評》陽明海賺千億 淪落拿員工餐說嘴？證實資深船長這句話 - 要聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 解盲成功！國產新冠藥康復率100％ 國鼎：向美申請EUA - 財經 2千元尾牙獎品送啥最好？網推爆這款：其他都是垃圾 - 財經 長榮大股東1動作嚇壞他！老手看細節驚喊：股利要噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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