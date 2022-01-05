駐聖露西亞大使館9人確診 領務暫不受影響 14:562022/01/05 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為外交部外觀。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球疫情再度升溫，我國駐聖露西亞大使館在當地時間本月4日多名人員因陸續出現症狀，經快篩共9人呈陽性結果，目前症狀均輕微，已經依規定進行居家隔離，並將進一步安排PCR核酸檢測。 外交部表示，駐聖露西亞大使館已依防疫標準作業程序，針對辦公場所進行全面清潔與消毒。目前駐館領務服務暫時不受影響，正常對外開放。外交部已再次提醒駐館全體人員注意遵守駐在國相關防疫規定，確實做好相關防疫防護措施，以確保員眷健康安全。 確診3清潔工全住桃園 接觸者339人採檢結果出爐 守住防疫旅館 不讓病毒進社區 #聖露西亞 #大使館 #領務 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保險業股權投資人員聘用 設新天條 04:102022/01/05 金融．稅務 北美疫情升溫 駐美代表處近期累計11人確診 15:512022/01/04 政治 防疫計程車恐成破口 指揮中心宣布 司機要穿防護衣 14:482022/01/05 生活 醫師籲 縮短第3劑接種時間 04:102022/01/05 焦點要聞 桃機清潔婦染Omicron 林氏璧罕見6小時2度喊話陳時中：還不快改政策 17:372022/01/04 生活 松山機場試辦無人機防制系統 桃園、高雄將跟進 17:022022/01/04 生活 防疫計程車司機染Omicron 陳時中：病毒量持續增加 14:182022/01/05 生活 《國際產業》賓士有火災風險 戴姆勒缺料緩召回 11:592022/01/05 財經 用鏡頭看台灣》國內防疫爆缺口 清消篩檢總動員 22:582022/01/04 生活 2022年第一震 半導體、面板廠 有驚無險 04:102022/01/04 財經要聞 桃機清潔員恐染Omicron 前台大醫曝1隱憂嘆：現在已太慢 10:262022/01/04 生活 政治熱門新聞 2024他會當選總統？陳揮文語出驚人 全場笑翻 - 政治 朱學恒爆高嘉瑜上節目1惡習 黃暐瀚急制止：別把女生的事講出來 - 政治 于北辰退黨轉挺綠營 高金素梅「9字神回」戰力爆表 - 政治 立陶宛設台灣代表處麻煩大了？郭正亮發現一件怪事 - 政治 台中補選藍營要出招竟被拒？郭正亮爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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