全球疫情再度升溫，我國駐聖露西亞大使館在當地時間本月4日多名人員因陸續出現症狀，經快篩共9人呈陽性結果，目前症狀均輕微，已經依規定進行居家隔離，並將進一步安排PCR核酸檢測。

外交部表示，駐聖露西亞大使館已依防疫標準作業程序，針對辦公場所進行全面清潔與消毒。目前駐館領務服務暫時不受影響，正常對外開放。外交部已再次提醒駐館全體人員注意遵守駐在國相關防疫規定，確實做好相關防疫防護措施，以確保員眷健康安全。