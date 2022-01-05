賞湖景嘗美食，台南葫蘆埤文創主題餐廳8日試營運。（台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

賞湖景嘗美食，台南葫蘆埤文創主題餐廳8日試營運。（台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

餐廳規畫公益專櫃協助販售「德蘭啟智中心」及「蘆葦啟智中心」產品。（台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

試營運期起至1月底來店消費不限金額打卡即贈送市價100元的自拍紀念相片1張，消費滿200元再贈送法式檸檬瑪德蓮一份。（台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田區176市道旁的葫蘆埤自然公園，除了有湖光水色，一旁展售館還有懷舊古早味商店，2樓新進駐「葫畔空間」文創主題餐廳，8日起將試營運，15日正式開幕，試營運期間消費滿額送點心，觀光旅遊局加碼贈送台南市景區撲克牌，歡迎遊客到園區賞景嘗美食。

觀旅局表示，葫蘆埤自然公園是官田區及176觀光廊帶重要的景點之一，園區內7米高大型磨石子溜滑梯及每年童趣節活動，吸引眾多親子遊客遊憩。一旁展售館的2樓餐廳，去年重新招標，經過3個多月的作業及整備，1月將開始試營運，提供遊客餐飲服務，讓園區服務更多元完善。

葫畔空間負責人陳麗珍表示，餐廳營運項目結合手作體驗、健康餐飲、文創商品及音樂展演，烘焙區限量供應手作麵包及富有在地特色的菱角鮮奶酪，另規畫公益專櫃協助販售「德蘭啟智中心」及「蘆葦啟智中心」產品，為公益盡一份心力。

此外，餐廳內還有特色復古家具區，收藏一套蟲膠唱片，並將不定期推出音樂表演活動，歡迎同好一起來欣賞交流，可以邊享受美食邊欣賞湖畔美景。

觀旅局局長郭貞慧表示，葫蘆埤自然公園很適合閣家共遊，此次葫畔空間的營運，為園區增加了餐飲服務，解決遊客食的需求，豐富了園區的服務，餐廳試營運期間，觀光旅遊局加碼贈送消費遊客台南市景區撲克牌每日50份，歡迎大家來園區共度優悠閒假期。