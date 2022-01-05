今天NBA場上湖人以122：114打敗國王，拿下2連勝，目前20勝19敗排西區第7，這場比賽詹姆斯(LeBron James)再次飆破30分，韋斯布魯克(Russell Westbrook)拿下19分沒有任何失誤，另外禁區悍將霍華(Dwight Howard)繳出雙十表現，為湖人內線增添保障，是贏球功臣之一。

Dwight Howard is making his presence felt tonight! 🔥pic.twitter.com/IVqHDExY3Q — LakeShow (@LakeShowCP) January 5, 2022

今天湖人仍派詹姆斯打先發中鋒，不過從板凳出發的霍華獲得21分鐘出場機會，他也牢牢把握住，全場繳出14分14籃板3助攻2抄截成績，投籃命中率50%、罰球2中2，沒有出現失誤，場上正負值是優秀的+11，僅次於韋斯布魯克、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)。

Russell Westbrook com o air-ball.. ou melhor PASSE para Dwight Howard. pic.twitter.com/ABo0JuqlJp — Pisou Na Linha 🏀🇧🇷 (@pisounalinha) January 5, 2022

霍華前面5場比賽一共只上場22分鐘，有3場完全沒出賽，這或許是球團為了繼續實行小球戰術的原因，不過霍華一但上場都打出不錯的效率，12月26日對籃網出戰6分鐘拿下2分3籃板，12月30日對灰熊上場16分鐘拿下6分1籃板1助攻，今天則是全面爆發。

本季霍華平均上場時間15.1分鐘，場均貢獻4.9分5.3籃板，在此前最佳表現剛好也是對上國王，12月1日他上場35分鐘拿下12分13籃板2抄截2阻攻，命中率達71.4%，那場比賽湖人同樣力退對手，看來霍華對打國王很有心得，今天他頻頻在籃下演出雙手暴扣，相當精采。

Dwight Howard thinks he is still a superman #SACvsLAL pic.twitter.com/9wErKwQoZz — Koro (@smokinlifeboats) January 5, 2022

湖人本場三項命中率都不及國王，靠著禁區得分才得以贏球，另外籃板也以44：45小輸，而霍華一人就搶下14顆，並且搶到7顆進攻籃板，此外籃板數最高的是韋斯布魯克，拿下7顆，有2顆進攻籃板，霍華可說是完全保護了湖人禁區，相信他的激情會繼續感染球隊。