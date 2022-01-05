金門環島北路文化局路段今天中午發生1起機車相撞事故，2人都是同一家公司的外送員，猛烈撞擊下車損人傷，肇事原因由金城分局調查處理中。

警方說明，今天中午12時許，李姓男子騎乘普通重型機車從金城往金寧方向前進，與欲由金寧往金城方向迴轉的葉姓女騎士發生擦撞，當場車倒人落，因適逢中午休息時段，往來車流量大，警方即時疏導恢復正常交通。

李、葉2人都是知名品牌的外送員，送醫後均無大礙，現場酒測排除酒駕，詳細車禍原因有待進一步調查。

金城分局表示，交通事故的主要肇事原因前3名是：1、「未依規定讓車」包括支道車未讓幹道車先行、轉彎車未讓直行車先行或起步未禮讓其他人車。2、「未注意車前狀況」包括變換車道疏忽、迴車前未注意來往車輛、未禮讓行人。3、「未依規定減速」未依規定減速包括超速行駛、行經路口未減速慢行，占總體交通事故約6成，顯見部分民眾「防禦駕駛」及「安全駕駛」觀念薄弱，提醒大家行經路口就要減速慢行，遵守「慢」「看」「停」的原則，以確保行車安全。