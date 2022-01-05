國民黨台北市議員羅智強與無黨籍立委高金素梅，兩人屢被視為2022年披藍袍出征高雄市長的熱門人選。對此，高雄農會理事長蕭漢俊表示，這要看國民黨的主事者怎麼想，看到羅、高金兩人被點名，他想問兩句話：「他們要不要選？」「有沒有人去問過他們？」蕭強調，這些問題現在通通不曉得，操盤高雄選舉的人必須對各狀況與方案都要有所假設、準備與嘗試。

蕭漢俊4日接受香港媒體《中評社》訪問表示，2022地方選舉國民黨至少要保有「一口氣」，即便高雄市長之位很難勝選，議員席次也不能輸人，否則將失去監督與箝制的力量，高雄藍軍不僅難生存，也會影響整個國民黨2024的大局。

針對羅智強、高金素梅屢被點名代表國民黨參選高雄市長，蕭漢俊直言，這要看國民黨的主事者怎麼想，何況「他們要不要選？」「有沒有人去問過他們？」蕭認為，目前這些問題通通都不曉得，但操盤高雄選舉的人卻必須對於各種狀況，都要有所假設、準備，也要去嘗試。

蕭漢俊強調，包括國民黨議員能夠當選幾席，這些問題操盤高雄選舉的人也必須納入思考，因為這都牽涉到高雄藍軍的實力；何況高雄藍軍在議會也分成好幾派，很難整合，即使2022市長這一關過不了，至少議員席次也不能輸人家。至於2022選情，蕭分析，從這次公投僅4成投票率來看，民眾其實很冷、並不熱情，民進黨集結府院黨所有資源下去宣傳，成效也才這樣，對民進黨而言絕對是個警訊，對藍綠兩黨而言則都沒勝利。