【愛傳媒朱亞君專欄】那女孩走進諮商室時，神情憔悴，滿身是傷。她已經好長一段時間，靠安眠藥和鎮定劑才能睡一點點覺。​

她很痛苦，她的愛情總和她的家庭一樣，企圖透過憤怒、威脅與暴力來控制她。

初戀男友如此，好不容易找到一個有力量的男人，給她勇氣脫離暴力，但沒多久，拯救她的英雄居然又變成傷害她的野獸。​

她不明白。她想起小時候那個總哭得撕心裂肺的母親，她曾告訴自己永遠不要像她。​但現在那個哭的人是她。她覺得自己永遠都是「受害者」，她必須找到一個英雄當「拯救者」⋯⋯

這是黃惠萱臨床心理師筆下的一個女孩。​必須要抽絲剝繭、慢慢讓憤怒覺醒，她才發現了自己被錯待。​

黃惠萱心理師說：「妳父母對待妳的方式，往往決定妳在愛情、婚姻裡的面貌與位置。」​而你還在用你的童年創傷懲罰自己的愛情嗎？​

在這本《愛情創傷來自童年創傷》書中，黃惠萱心理師寫了12種病態情人：憤怒情人、媽寶情人、控制情人、競爭情人、人於情人、冰箱情人⋯⋯每一篇章不只是她們的故事，也彷彿是我們真實的經歷。​

在故事之後，資深心理師並提出最實用的「關係藍圖」與「自我調整基本功」，讓你重整內心，看到那些來自於原生家庭的匱乏與傷痛。​

童年的傷，我們太過熟悉、太早吸收進我們的呼息與血液裡，甚至那可能是我們唯一知曉的親密互動方式，以至於我們誤以為那是愛，又或我們總試圖在彌補童年時的匱乏，誤認為那些匱乏，可以在伴侶身上獲得，但這卻反而讓我們更容易戀上病態情人。​

女孩們，從停止威脅自己的內在語言開始，逐步改變：​清理生命中的黑暗史，「重新解讀關鍵經驗」​、回溯愛情史，對照原生家庭互動，找出規律​、增進自我觀察、練習「平衡」且「全面」地認識自己​、練習對他人和對自己說「不」​、在與他人的互動中，練習「停止」回應（「讓我想一想」不等於「拒絕」）​、減輕「權威」與「自我中心」濾鏡​、練習用「新的方式」說話：用說話劃出界線，說出自己真正的心意​、讓「新回應」幫你擺脫受害者角色​、放下拯救者角色，讓彼此都做自己​。

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作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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