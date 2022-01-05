omnom巧克力。(BIOEFFECT蓓歐菲提供)

BIOEFFECT蓓歐菲水潤奇俠護膚禮盒，3120元。(BIOEFFECT蓓歐菲提供)

BIOEFFECT蓓歐菲能量雙星護膚禮盒，7660元。(BIOEFFECT蓓歐菲提供)

BIOEFFECT蓓歐菲視覺藝術家James Merry。(BIOEFFECT蓓歐菲提供)

BIOEFFECT蓓歐菲美肌救主護膚禮盒，5250元。(BIOEFFECT蓓歐菲提供)

喜迎新年送禮，北歐的頂級保養品牌BIOEFFECT蓓歐菲與藝術家James Merry聯名暨出三款令人怦然心動的節日禮盒之外，同步與世界最好吃的巧克力品牌omnom共同合作，由冰島直送到台灣，讓消費者擁有冰島最精緻的五感享受。

James Merry是享譽全球冰島音樂女神碧玉Björk的首席視覺造型師，設計靈感緣起於成分當中蛋白質的形狀和結構，進而聯想起飄逸的絲帶或絲線。希望藉由藝術創造，將微觀與宏觀的視覺概念相互融合，用以表達BIOEFFECT品牌背後的科技。此次使用刺繡的手法做為表現形式，融入銀色大麥元素，搭配啞光飾面的浮雕觸感效果，打造出美麗的紋理。並且遵循品牌綠色有機的理念，外包裝由FSC（Forest Stewardship Concil，森林管理委員會）批准使用的純木漿紙張製作而成。

BIOEFFECT蓓歐菲保養品牌首度與《今日美國報USA TODAY》評選為世界最好的巧克力品牌omnom跨界合作，完全由冰島直送。創辦人之一的Kjartan更是冰島知名的米其林主厨，更是拿下28項權威AOC「國際巧克力」大獎。因此也吸引了線上影音龍頭NETFLIX當紅的旅游節目團隊，專程飛到冰島拍攝報道omnom巧克力工廠，也讓omnom成為冰島必買的伴手禮。