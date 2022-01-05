Omicron境外和本土個案接連發生，台大公衛學者陳秀熙呼籲，國內2劑疫苗覆蓋率應達到9成，高風險族群第3劑接種率也要打滿9成，才足以因應變異株威脅。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「嚴峻的考驗剛剛開始」，請全體國民能打疫苗就盡快去打。

陳時中認為，要阻擋疫情沒有單一的方法，我們不要把希望放在同一個地方，當然疫苗覆蓋率是打越高越好，但戴口罩、社交距離這些都要注意。

他也強調，能夠打疫苗的人盡快去打，這是大家可以做得到的一切，況且現在還有200元衛教品可以拿；大家不要覺得有突破性感染就認為打疫苗沒有用，疫苗對於預防重症和死亡保護力還是非常好。

各界專家不斷呼籲縮短第3劑間隔，前台大感染科醫師林氏璧指出，只打2劑疫苗對於Omicron幾乎沒有保護力；家醫科醫師柳朋馳也呼籲，指揮中心應將第3劑間隔縮短為3個月。

對此陳時中今天鬆口表示，大概明後天就會找專家開會討論，將相關議題提案做討論，如果專家認為要早一點打，疫苗量一定夠。至於何時會有結論？陳時中回應，本周內一定會開會，至於是不是一定會有結論，「這我不敢保證，要尊重專家」。

昨（4）日國內疫苗接種共5萬7875劑，目前疫苗涵蓋率第1劑為80.07％，第2劑為69.51％，追加劑接種率0.74％。