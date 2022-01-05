「國民女神」陳妍希和大陸小生陳曉因合作《神鵰俠侶》擦出愛火，小倆口在2016年結婚，並在同年底生下兒子「小星星」，幸福組成一家三口，而小星星日前過5歲生日時，陳妍希特別為兒子寫一首同名歌曲做為生日禮物，而今（5日）曝光歌曲MV，萌娃小星星不只有參與錄製，從沒讓兒子曝光的陳妍希，這回則大方曬出小星星嬰兒時期的萌樣。

陳妍希噴母愛、寫一首和兒子小星星的同名歌曲，她一手包辦詞曲，而《小星星》MV在稍早曝光，5歲小星星也有參與錄製，他戴著耳機和媽媽陳妍希一起唱歌、奶音萌翻，小星星雖然是以背影入鏡，不過從側面仍可以隱約看到小星星的長睫毛，模樣相當可愛。

陳妍希帶著5歲小星星一起錄音。（圖／取材自微博）

陳妍希公開小星星在嬰兒時期的萌樣。（圖／取材自微博）

影片中，陳妍希也曝光小星星在嬰兒時期的萌樣，他一雙圓滾滾大眼睛和肉肉Q嫩臉頰，有幾分陳曉的帥氣和陳妍希的萌樣，而陳妍希分享MV的同時，她也感性寫下：「致所有偉大的媽媽，也希望全天下的寶寶健康快樂長大，眼中星星永遠閃耀」，爸爸陳曉則噴父愛說：「一閃一閃亮晶晶，滿天都是小星星，溫暖的致敬，溫暖的祝福」。

陳妍希久違開嗓展歌喉，吸引楊丞琳直呼：「我寶貝給我乾兒子的歌。我這乾媽覺得很驕傲」，剛升格當人母的林依晨也暖心留言：「真的，所有盡心盡力的媽媽們，無不是犧牲了部份甚至極大的自我來培育孩子，別忘了好好疼惜自己，也给予孩子足夠的信任和空間…」，也釣魚出陳妍希開心回應：「快樂的媽媽，快樂的寶貝」。