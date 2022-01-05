彰化市金馬路與彰草路交叉路口，波斯菊、向日葵綻放蔚為一片燦爛花海。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市公所在彰草路123巷入口沒多遠花海，豎立起「可愛牛」與「好運虎」立牌，歡迎來賞花。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市公所推出了春遊賞花祕境，利用二期稻作結束後的裡作期，結合磚磘里在地農友、在近25公頃農地上播撒波斯菊、向日葵等景觀作物的種子，冬日綻放了一望無際的燦爛花海，公所舉系列活動，還有咖啡、蜂蜜水、玉米限量免費品嚐等。

彰化市長林世賢表示，彰化市公所訂於1月8日、周六上午9點至下午4點，在彰草路123巷入口旁的農田，位於金馬路與彰草路交叉路口，舉辦「彰化300花樂me」的賞花樂活動，邀請一起來賞花、喝咖啡、買好物、拔蘿蔔、玩闖關遊戲，並在浪漫的花海美景中，許願幸福一整年。

活動規劃有：幼兒開場表演、活力舞台秀、可愛虎手機架黏土DIY、魔法泡泡秀、泡泡親子體驗、兒童農事體驗拔菜頭及親子闖關遊樂體驗，還有手作、親子、童趣微市集、在地農特產品展售；以及咖啡、蜂蜜水、玉米限量免費品嚐等。

賞花樂活動主場地約8.3公頃，遼闊花海中並利用抽水機房彩繪成溫馨小屋、許願箱，浪漫花海還插上鯉魚旗、設置熊幸福站牌、幸福鳥、田園人偶，以及充滿童趣的可愛牛、好運虎等藝術裝置，供民眾拍照當網美，當天民眾只要拍照打卡分享按讚上傳FB就送好禮。