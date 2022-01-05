駕駛長按喇叭引爆街頭全武行 警方火速到場制止全部移送

台中市南屯區4日晚上發生一起交通衝突事件。32歲騎重機的余姓男子正準備於路口左轉時，遭到後方39歲的施男駕駛汽車長按喇叭，引起雙方不滿爆發街頭肢體衝突；警方獲報將兩人帶回偵訊，兩人臉部均有輕微擦挫傷，因雙方互告傷害罪。警方今天依傷害罪嫌，將兩人都移送台中地檢署偵辦。

警方調查，余姓男子昨晚騎重機車行經南屯區向上路欲左轉惠文路口時，遭到後方駕駛白色賓士車的施男長按喇叭數秒，雙方不滿發生口角；兩人還下車大打出手，演變成街頭肢體衝突。警方獲報趕往處理，並通知119救護人員檢視雙方當事人傷勢，兩人均臉部輕微擦挫傷，傷口暫無大礙。

警方指出，因雙方互告傷害罪，訊後依傷害罪嫌將兩人都移送台中地檢署偵辦。警方強調，任何擾亂社會秩序的暴力行為，警方絕不寬貸；並呼籲行車用路人遵守交通規則、互相禮讓，如遇有爭議，應報警處理，任何暴力行為必受追究，得不償失。