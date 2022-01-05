台鐵太魯閣號事故家屬日前在臉書粉專「太魯閣的眼淚」PO出一則尋人啟事，請大家一起幫忙尋找行政院長蘇貞昌，盼行政院最高層級能主導推動台鐵改革。對此，民眾黨立委蔡壁如看了該訊息後，忍不住落淚，也不禁想問「人命，真的有放在執政者的心上嗎？」

蔡壁如今（5）日在臉書表示，前天收到好友透過LINE轉發一則臉書連結給她，說是一篇「尋人啟事」，要尋找蘇貞昌。點開訊息後，蔡壁如說，「我的眼淚掉了下來」，回顧去年4月，朋友跟她說，自己的女兒就在那輛死亡列車上，但對方沒有在她面前掉淚，「但我知道，那是人生的至痛、無可言喻的痛。」

一次事故帶走49條人命，蔡英文總統去年4月7日說：「別懷疑政府改革台鐵的決心」。4月8日行政院長蘇貞昌說：「台鐵遇此大難，政府責無旁貸」。

蔡壁如表示，罹難者家屬在這個意外中也成了「意外的孤獨者」，他們相信總統蔡英文的話、他們以為行政院長蘇貞昌會擔起這起意外的責任，於是嘗試許多方法，試圖連繫上蘇院長，甚至在去年耶誕夜的前夕向行政院發言人羅秉成遞交家屬聯名信，想要向蘇大院長表達家屬的心聲。「然而，蘇院長只說公務繁忙。」

蔡壁如好奇，看到這篇尋人啟事的蘇院長，會怎麼想？會心頭一痛的想起：還有這麼多人在等著我？還是盤算著這對年底選票的影響？

每一次的重大事故之後，蔡壁如指出，政府都說「我聽到了」、要不就是流淚或震怒，然後呢？說好給東部人一條安全回家的路呢？還是要到選舉了才開始畫大餅，竹竹併也好、基隆捷運也好，甚至高鐵南延案，哪一個不是為了選舉的考量？

蔡壁如也提到，去年疫情造成超過800條人命死亡，5%的死亡率遠高於世界平均，執政者有去想為什麼嗎？他們只是用文青體告訴國人「世界怎麼跟得上台灣？」「台灣防疫成績令世界刮目相看」，以為這樣就沒事、以為用虛幻的光榮感，大家就會忘記一條一條的人命在疫情中逝去。