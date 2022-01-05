印尼國家公用事業單位在周二額外地獲取了更多煤炭供應，增加庫存，以避免停電發生。此舉也推高了中國煤炭價格。

印尼是全球燃煤電廠用煤的最大出口國，也是中國最大的海外供應來源。印尼政府在上周六宣布，一月間禁止煤炭出口，以避免國內電廠停擺。不過官方單位也宣布將在周三檢視該禁止政策。

印尼國營電力公司(PLN)說，已經獲得額外的供應，目標將庫存提高到至少20天的使用量。

PLN執行長Darmawan Prasodjo在聲明中說，燃煤電廠已經陷入危機，但開始看見供應獲得解決。PLN沒有具體說明到該庫存水位還需要多少供應。PLN先前曾指出，為避免停電發生，一月需要額外的510萬噸供應。

中國煤炭期貨在周二上漲，顯示印尼的出口禁令，已經威脅到中國的能源安全。自印尼該政策宣布以來，中國基準的動力煤期貨在交易首日上漲高達7.8%，期貨收在每噸713.8人民幣，收漲6.4%。

如果印尼正式宣布禁令，外界預估，這可能迫使中國重新考慮其對澳洲實施的非官方進口限制。

惠譽集團(Fitch)旗下惠譽解決方案公司的分析師Sabrin Chowdhury表示，如果印尼的煤炭出口禁令得以延續，中國將需要再次求助於澳洲的煤炭。