國鼎(4132)下午舉行重大訊息說明會，董事長劉勝勇宣布研發中的新冠肺炎口服新藥Antroquinonol二期臨床試驗達標，他說這是一件很了不起的事情，並認為未來臨床試驗的藥物要達到上市是很困難的事情，預期4月要送件美FDA申請緊急授權(EUA)審查。

至於第三期臨床試驗，劉勝勇則說，三期可以收突破性感染的患者，試驗的設計上不會有幾千人的規模，住院治療人數到500~600人數就很大，也能夠表達藥的穩定性，最快也能趕在明年4月的時候申請。

在安全性方面，本次人體試驗的整體不良反應監測顯示，國鼎口服Antroquinonol展現出良好的安全耐受性。Antroquinonol這項新藥試驗是於美國、秘魯及阿根廷所進行的人體二期臨床試驗，於2020年10月16日開始第一位受試者接受治療，並於2021年第4季完成所有受試者的收案和治療，總共收治124位病患。

國鼎生技新冠肺炎(COVID-19)研發新藥Antroquinonol二期臨床試驗分析數據，試驗採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，用於因新冠肺炎而住院的輕度至中度患者的安全性和有效性的驗證研究；最新試驗結果顯示，第14天用藥組的患者康復率是97.9％，若用藥組在第28天，康復率達100％；國鼎生技表示，後續將依計畫將二期臨床試驗分析數據以及研發相關文件送交美國FDA，並申請緊急授權(EUA)審查。

國鼎生技新冠肺炎新藥的二期臨床試驗是採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，用於因新冠肺炎而住院的輕度至中度患者之安全性和有效性的驗證研究，患者並將接受一天兩次口服100mg Antroquinonol或安慰劑，聯合標準治療(SoC)總共14天；試驗結果顯示，在第14天用藥組的患者的康復率是97.9％，此外，用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100％。