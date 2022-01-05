農曆春節拜年、走春是送禮旺季，伊甸台中市迦南園烘焙庇護工場今年推出的禮盒外包裝延續與《小王子》的合作，將獨特溫暖的筆觸與畫風，設計在包裝上，特別設計小資禮袋與九款春節禮盒供民眾自由選擇。

伊甸台中市迦南園烘焙庇護工場大力行銷，力邀台中市政府勞工局主任秘書賴緣如，與伊甸一起推薦今年的年節禮盒，呼籲大家虎年春節獻禮，首選伊甸庇護工場禮盒。

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，庇護工場今年推出的禮盒內含許多之前的明星商品，而禮盒的外包裝也延續與《小王子》的合作，將獨特溫暖的筆觸與畫風，設計在包裝上。

因應民眾的多樣化需求，伊甸也推出小資禮袋與九款春節禮盒供民眾自由選擇，包含200元的原味牛軋餅、蔓越莓杏仁豆牛軋糖、芝麻牛軋糖等三款小資禮袋，以及270元至470元的九款禮盒。

內容除了禮袋的商品外，還有手工餅乾、檸檬蛋糕、鳳梨／柚子／草莓水果酥與口感酥脆、甜而不膩的太妃核果塔等產品組合，送禮自用兩相宜。

去年庇護工場因為疫情的關係，嚴重影響營運，今年年節禮盒目標為150萬元，目前只有50萬元，3成左右的訂單，新的一年已經展開，新年新希望，伊甸號召民眾支持身障朋友，給他們一個實現工作價值的機會，讓年節時刻過得更有意義。