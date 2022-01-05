日本東京都豐洲市場今天舉行新春首度競標，來自青森縣大間港的211公斤重黑鮪魚，以1688萬日圓（約新台幣400萬元）結標，成交金額較去年減少396萬日圓。

日本「東京新聞」報導，今天清晨5時過後，在祝賀新春氛圍下開始今年新春鮪魚競標。從舊築地市場搬遷到豐洲市場後，豐洲市場每年都拍出高價。

例如2019年新春首度競標拍出3億3360萬日圓的史上最高紀錄，2020年也拍出1億9320萬日圓；不過，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，2021年新年首度競標只拍出2084萬日圓，今年更落到只剩1688萬日圓，研判可能跟疫情擴大造成外食需求低迷有關。

日本電視台報導，今天是疫情下第2次的新春首度競標，結標金額1688萬日圓，僅約2019年的約1/20。

捕獲這隻新年首拍最高價黑鮪魚的漁夫菊池一夫說，這是第一次捕獲拍出最高價的黑鮪魚，非常開心，希望大家盡情享用。

東京築地市場與豐洲市場拍出最高價的黑鮪魚，連續11年都來自大間港。

共同社中文網報導，得標的中盤商「山幸」社長山口幸隆說，「肥度和色澤都很棒。因疫情形勢嚴峻的餐飲業逐漸看到了一些前景，想把好消息帶給大家」。這條黑鮪魚將提供給經營壽司店等餐廳的餐飲集團。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110105