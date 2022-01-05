頭份警分局蓬萊所長林振民（右二）與蓬萊村賽夏族人一同栽下南庄橙。（謝明俊攝）

蓬萊所長林振民與蓬萊村長潘三妹經常一同發動救濟村內弱勢活動。（林振民提供／謝明俊苗栗傳真）

蓬萊所長林振民與所內同事一同送棉被給村內弱勢家庭。（林振民提供／謝明俊苗栗傳真）

蓬萊所長林振民與所內同事一同送棉被給村內弱勢家庭。（林振民提供／謝明俊苗栗傳真）

蓬萊所長林振民多次爭取分局志工中隊募集物資救濟村內弱勢家庭。蓬萊所長林振民與所內同事一同送棉被給村內弱勢家庭。（林振民提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局蓬萊派出所是1個編制只有4個人的小型派出所，卻被當地蓬萊村的賽夏族及客家鄉親視為土地公，所長林振民到任1年半，多次發動送暖給村內弱勢家庭以及蓬萊國小學童，獲得部落族人敬重。日前適逢歲末寒冬屆近，林振民再度發動桃園善心退役軍官呂承澤捐助50件棉被送給村內弱勢家庭度過寒冬，讓村民感受滿滿的暖意。

去年元月間，南庄鄉蓬萊村賽夏族人在長老根誌優的發起下，舉行了一項「南庄橙回鄉」的活動，要將賽夏族傳統特有植物「南庄橙」迎回加里山麓復育，是當地賽夏族部落重要活動，林振民是少數獲邀穿上賽夏長老背心的漢族人，與族中老中青三代一起栽下南庄橙樹苗，由此可見林振民在當地賽夏族人心中地位。

2020年的6月，林振民正式到任蓬萊所長，轄內主要管轄蓬萊村，是賽夏族人主要聚落之一，村內有許多弱勢家庭、學童，生活非常不易，林振民雖然是掌理治安的警察，但卻扮演起村裡的土地公，與蓬萊村長潘三妹合作無間，經常發起救助弱勢家庭的工作。

頭份分局志工中隊以及頭份地區多個慈善團體，在林振民的爭取下，每年至少2次募集民生物資送往蓬萊村，由林振民及潘三妹協助，一一載送到每一個貧困家庭中。去年疫情突起，許多蓬萊村民根本買不到口罩，林振民透過個人關係向彰化慈善團體募集到口罩一批，分送蓬萊國小及村內民眾使用，林振民和潘三妹的用心，讓部落族人點滴在心頭。

這些民生物資價值雖然不起眼，但對於許多經濟弱勢的賽夏族人卻是活命所需，也讓村民們逐漸將蓬萊所員警視為他們真正的人民褓姆。

今年歲末年終屆臨，林振民透過先前結識的桃園台灣承諾公益協會秘書長呂承澤捐助一批禦寒棉被，經會同潘三妹一一分送至村內弱勢家庭，原本預備了30床棉被，結果部分家庭未能分到，林振民再向呂承澤爭取增加20床棉被，讓寒冬中的村民感受到社會滿滿溫情。