衛福部新營醫院家醫科醫師陳宗林（左）向病患（非當事人）解釋痛風。（新營醫院提供／張毓翎台南傳真）

許多人喜歡冬天吃火鍋暖胃，但小心痛風找上門！一位年約30歲年輕男子，因為足部大拇趾疼痛，日前到台南新營醫院家醫科求診，醫師陳宗林詢問後發現，該名患者常約朋友一起吃鍋，導致血液中尿酸偏高，診斷是急性痛風發作，幸經予藥物治療2至3天後恢復正常。

時序進入寒冬，加上春節將至，民眾一起圍爐吃火鍋，若再配上小酒，是件愜意的事，不過，吃進過多高嘌呤的食物，易使身體代謝異常，對於腎臟排出尿酸的功能障礙患者，也容易出現尿酸鹽結晶而沉積在關節內的狀況，造成急性痛風發作。

陳宗林指出，痛風是由於體內尿酸生成過多或尿酸排泄受阻，導致有過多尿酸鹽沉積在關節腔或軟組織中，而引起腫痛。典型痛風發作多發生在半夜或清晨，大多數病人發作之前都曾經有飲酒或攝取含高嘌呤食物過度的情形，例如食用大量海產或火鍋等。

陳宗林說，所侵襲部位以足部大拇趾關節最為常見，其次為踝關節、膝關節、足背，一般病程在1至2天內達到高峰，在未經治療情況下，症狀持續7到10天會自然消退，如經治療病程可縮短至3天內。若長期反覆性發作，症狀會持續更久或多關節發作。

陳宗林提醒，痛風預防方式，首要為生活型態的調整，包括肥胖者減輕體重、減少酒精，以及高嘌呤食物如動物內臟、紅肉、海鮮、香菇的攝取；痛風是一種終身性疾病，尚無根治的方法，只要有良好的生活習慣，改善飲食及合理的藥物治療，就可得到良好的治療效果。

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