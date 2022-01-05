中共中央《瞭望》新聞周刊2022年第1期，刊發中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀撰文稱，各地區各部門都要擔負起穩定宏觀經濟的責任，這不僅是經濟問題，更是政治問題。各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前，努力實現2022年經濟平穩開局、向好發展。

文章指出，經濟社會發展是一個相互關聯的複雜系統。要防止出現合成謬誤，不把分兵把關變成只顧自己、不及其餘，避免局部合理政策疊加起來造成負面效應；又要防止分解謬誤，避免把整體任務簡單一分了之，更不能層層加碼，導致基層難以承受。

韓文秀認為，當前中國生產函數發生變化，科技對經濟發展的作用越來越明顯，突破一個技術，往往能夠創造一個細分產業，盤活一個大行業，激發大量投資和消費需求。

文章稱，資本都是要逐利的，這是資本這一範疇的根本性質，資本創造價值和野蠻生長都源於逐利性，哪一面是主流，關鍵在於能否正確而有效地引導資本的行為。

韓文秀說，近來在實際工作中出現一些問題，有的搞「碳衝鋒」，有的搞「運動式減碳」，這些都不符合黨中央要求。實現碳達峰碳中和是一項複雜工程和長期任務，目標上要堅定不移，策略上要穩中求進。

文章指出，中央經濟工作會議是在中共十九屆六中全會之後召開的一次非常重要的會議。總書記習近平在會上發表重要講話，全面總結2021年經濟工作，深刻分析當前經濟形勢，系統部署2022年經濟工作。總理李克強在講話中對2022年經濟工作作了具體部署。

韓文秀表示，2022年要召開中共二十大，做好經濟工作極為重要。這一年來，中國沉著應對百年變局和世紀疫情，實現了「十四五」良好開局。一是中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位。二是國家戰略科技力量加快壯大。三是產業鏈韌性得到提升。四是改革開放向縱深推進。五是民生保障有力有效。六是生態文明建設持續推進。

韓文秀強調，在充分肯定成績同時，也要看到中國經濟運行中面臨的困難增多、挑戰上升。

會議明確要做好2022年經濟工作「七大政策組合」的政策框架和重要舉措：宏觀政策要穩健有效；微觀政策要持續激發市場主體活力；結構政策要著力暢通國民經濟循環；科技政策要扎實落地；改革開放政策要啟動發展動力；區域政策要增強發展平衡性協調性；社會政策要兜住兜牢民生底線。

文章總結，要正確認識和把握五個重大理論和實踐問題：一，共同富裕的戰略目標和實踐途徑。二，資本的特性和行為規律。三，初級產品供給保障。四，防範化解重大風險。五，碳達峰碳中和。