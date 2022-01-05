你這一生中收過多少別人給你恐懼的建議、恐懼的訊息呢？每週三晚上9點品觀點YT頻道「昕理師療心事」，教你如何逃開語言、情緒的利箭攻擊。

很多父母、老師覺得對小孩、學生要用激將法，要說他不好，讓他證明給你看，的確有一些人是被這樣子激到很成功，可是這樣的人他的心可能受傷了，而這個傷不會因為成功而得到療癒。

蘇予昕說，很多人得花上大半的人生來療癒我們的童年，所以千萬不要覺得激將法是好用的，你可能只能得到表面的成功，但是內在卻早就一敗塗地。

舉一個常見的例子，爸爸媽媽說你不讀書以後露宿街頭去當乞丐，父母會說這樣子的語言，其實有9成以上的情緒是因為父母自己非常沒有成就感，所以就把這個沒有成就感丟在小孩身上，希望小孩用功、希望小孩成龍成鳳，讓自己有成就感。

蘇予昕提醒，所以如果一個孩子可以回到房間去釐清，我爸媽自己也還好，他們也沒有非常努力念書，那為什麼要求我這麼努力念書，認清這些話語很多來自於爸媽自己的恐懼，那接下來就是那要念書這件事情我自己接收了多少，或是我自己有沒有決定要怎麼做，那我的人生要往哪裡去，這些就是我們自己要給自己的功課了，也跟你的父母沒有關係了。

蘇予昕指出，嚴厲的建議變成語言的箭、情緒的箭刺向自己的時候，最好的方式是讓箭先掉在地上，或者是被你的盾牌擋住，然後撿起來帶回家檢視一下，哪些是我們可以收下的部分？這就是接收建議跟給予建議最好的方式。