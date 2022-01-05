李姓嫌犯上月10日因違規遭警方攔查，但因擔心通緝身分曝光衝撞員警還撞擊路邊小貨車後逃亡25天遭逮。（圖／翻攝畫面）

通緝犯拒檢遭警開9槍 逃亡25天走投無路遭逮

士林警分局交通分隊員警上月10日攔查違規車輛，駕駛拒絕停車，加速往北投方向逃逸，被追至自強街一處死巷，倒車衝撞員警機車，員警拔槍連開9槍攔阻，仍遭逃逸，轎車後來被發現棄置在致遠一路2段，警方近日接獲民眾舉報，指「被警察開9槍的人在這裡」，4日在新北市八里區一處廢棄屋內逮捕逃亡25天的李姓通緝犯，訊後依法送辦。

43歲李姓毒品通緝犯，上月10日下午2點多，在中正路、文昌路口違規左轉，交通分隊2名騎車的員警攔查，李擔心通緝身分曝光，隨即加速逃逸，進入北投自強街一帶，因不熟悉路況開進死巷，員警喝令下車，李竟倒車輾過警用機車，撞擊後方一輛小貨車仍不停車，隨即轉入巷弄逃逸。

警方朝輪胎連開9槍，仍無法攔下李嫌轎車，李嫌逃跑後將車輛棄置在致遠一路，後保險桿脫落，警方採集指紋確定李嫌身分，但始終無法鎖定窩藏地點，直到有熱心民眾打電話報案，聲稱「被警察開9槍的在這裡」，警方4日在新北市八里的廢棄屋內逮捕李嫌，被捕時身上剩下100多元。

李嫌稱案發後，躲藏在三重的朋友家5天，感覺員警在樓下找尋他蹤跡，趕緊更換躲藏地點，直到近日藏在廢棄屋內，一直不敢使用手機，獨自生活在環境極差的廢棄屋。被捕後供出案發後藏在三重，住在陳姓、劉姓朋友家中，警方依藏匿人犯罪將42歲陳、劉送辦。警方呼籲，針對在外逃亡嫌犯，一定積極追緝到案，決不鬆手。