年僅25歲的李沐作品不多，但表現十分亮眼，繼去年以《誰是被害者》奪下金鐘新人獎，今年又以電影《青春弒戀》入圍金馬獎最佳新演員，不論是詮釋青少年的叛逆憂鬱，或是挑戰寂寞都會女子的大膽床戲，皆能精準到位，完全融入角色當中，演技令人激賞。

李沐演技大噴發，全靠想像自己是「納美人」，融入角色當中，佩戴寶格麗（BVLGARI）Fiorever系列花朵風珠寶，洋溢青春甜美的氣息。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／FENDI）

「很簡單啊！我就想像我是「納美人」！」李沐笑說，「納美人」的劇情就像是「靈魂附身」，她只要假裝目前的身體不是我的，是暫時附身在「納美人」的身體上，演起來就會很自然，「演床戲的時候，我就是這樣告訴自己，這樣就不會害羞了！」

年僅25歲的李沐作品不多，但表現十分亮眼，不論是詮釋叛逆少女或是寂寞都會女子皆十分到位，佩戴寶格麗（BVLGARI）Divas’ Dream系列珠寶，風情萬種。（JOJPHOTO攝，服裝提供／FENDI）

對李沐來說，演戲不僅有趣好玩，可以體驗不同的人生，而且最大的收穫是得到更多的反思和回饋。李沐形容《誰是被害者》江曉孟這個角色，看似叛逆暴烈、堅強獨立的青少年，其實內心寂寞無助、極度地缺愛，演完後她曾一度深陷在負面的情緒裡，最後是透過理解、疼惜戲中的角色，才得以慢慢抽離出來。

年僅25歲的李沐作品不多，但表現十分亮眼，不論是詮釋叛逆少女或是寂寞都會女子皆十分到位，佩戴寶格麗（BVLGARI）Divas’ Dream系列珠寶，風情萬種。（JOJPHOTO攝，服裝提供／FENDI）

而在《青春弒戀》中飾演陳玉芳這個角色，則讓李沐領悟了「個性決定命運」，由於缺乏自信，她不知自己喜歡什麼，更不敢主動追愛，只要有人對她好，就被牽著走，個性十分軟弱，「我若是她的好朋友，一定會狠狠臭罵她一頓，把她打醒！」

李沐受邀拍攝寶格麗（BVLGARI）時尚專題，佩戴寶格麗Divas’

寶格麗Fiorever系列鑽石耳環，86萬6000元。（BVLGARI提供）

Dream系列珠寶和Fiorever系列珠寶，前者是以羅馬卡拉卡拉浴場的大理石色彩和扇形馬賽克為靈感，優雅性感的扇形弧線風格強烈，讓人一見傾心；以花朵為靈感打造的寶格麗Fiorever系列珠寶，以8片花瓣構成永恆綻放的花朵，充滿柔美女人味。

寶格麗Fiorever系列祖母綠與鑽石項鍊，29萬8700元。（BVLGARI提供）

寶格麗Fiorever系列鑽石手環，190萬1000元。（BVLGARI提供）

寶格麗Fiorever系列鑽石戒指，43萬800元。（BVLGARI提供）