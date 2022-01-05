民進黨台中二選區補選候選人林靜儀競選總幹事林佳龍，今在台北西門町舉行記者會，號召青年「返鄉投票」，但大家還是關心林佳龍參選台北市長一事；林佳龍表示，民進黨有民主提名機制，元月九日後，黨的提名機制就會啟動，大家會支持提名最好人選。

林佳龍強調，他把這次選舉當作自己的事，意義重大，這次是派系黑金跟我們支持守護民主的力量大對決，「我個人沒有其他想法和權力得失，就是全力以赴」。

由於這次民進黨不少準備參選2022的各派系新人都傾巢而出，為補選及罷免案造勢，也是否順勢拉抬；林佳龍說，年輕人站出來，台灣就有希望，以行動表示，這是非常棒的行動。

昨天民進黨湧言會、今上午英系等都出來相挺，正國會是否不落人後？林佳龍說，這次可以看到補選跟罷免案，是台灣的大團結，大家都是台灣隊，中二選區是民進黨跟基進黨共同輔選，非常有默契，中正萬華林昶佐更是如此，都是跨黨派的，為何至此氣勢看起來兩人都得到跨黨派支持，就是大家希望把林昶佐留在立法院、林靜儀送回立法院。

他呼籲在外地念書、工作的青年，於1月9日返鄉投票，讓故鄉選出好的人才。台灣民主從黨外學生運動開始，經歷三次政黨輪替，得來不易。他不願看到有人濫用民主制度破壞民主。這些年輕人不會受到威脅利誘，都是自主選民，有些人已經訂了車票，相互招呼要返鄉投票。

活動由台北市三位市議員吳沛憶、鍾佩玲、陳怡君發起，林佳龍與先前參與「台灣正青，鐵馬前行」活動的參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷、游本明等共同響應。

至於台中市政府青年諮詢委員黃子豪要求癱瘓民間團體發起的「民主巴士」返鄉列車，林佳龍說，這是不可思議的反民主行動，這次罷免投票在兩次連假與春節中間，又緊鄰期末考，年輕人真的很辛苦，還要為難；如果不要有這個惡意罷免，大家今天就不會這樣勞累。癱瘓返鄉列車這種不成熟、不可思議、不可取的行為，正證明更多年輕人要以行動守護家鄉與民主。