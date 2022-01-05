美國新罕布什爾州一隻狗兒在飼主發生嚴重車禍、受傷且有失溫危險時，在公路上引領警方前往現場營救。員警嘖嘖稱奇，稱牠是現實生活版的「靈犬萊西」（Lassie）。

法新社報導，這隻名為汀斯利（Tinsley）的1歲大夏伊洛牧羊犬（Shiloh Shepherd）昨晚在新罕布什爾州與佛蒙特州交界的一條公路上奔跑，促使其他駕駛通報公路巡邏隊。

當警方發現汀斯利並試圖抓住牠時，牠繼續向前狂奔，帶領警方進入佛蒙特州，警方發現一處護欄有個缺口，接著看到一輛嚴重毀損的貨卡。

當時，汀斯利的飼主和另一名乘客被拋出車外，且開始出現失溫現象。

新罕布什爾州警方在臉書發表聲明說：「汀斯利帶領（執法人員）來到事故現場，找到受傷乘客。」

新州警官博達沙爾（Daniel Baldassarre）告訴當地新聞頻道WCVB：「他們感覺得到這隻狗狗試著要讓大家看些什麼，因為牠一直試圖掙脫，卻沒有逃之夭夭。」

「有點像是在說『跟我來、跟我來』，警方照做了，令人驚訝的是，他們看見護欄損壞，接著低頭往下查看狗狗盯著的地方，簡直難以置信。」

他說：「我把牠比作現實生活中的『靈犬萊西』，故事是當人們陷入困境，狗會去討救兵。」

哈特福（Hartford）消防隊長赫吉茲（Jack Hedges）說，當救難人員開始照料傷患時，這隻狗狗「就坐在主人旁邊，乖巧而平靜」。

所幸飼主隆德利（Cam Laundry）傷勢並不嚴重，他表示會用美味的鹿肉獎賞汀斯利。他告訴WCVB：「牠是守護我的小天使。牠有這樣的聰明才智去做這件事，真是太神奇了。」