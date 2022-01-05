最近幾年台灣興起一股露營潮，一名男網友分享，他和鄰居剛結束一場3天2夜的露營行程，直言露營的缺點多，「夏天蚊蟲、冬天挨涷」，不懂露營到底哪裡好玩，為何大家都喜歡去，引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板上發文表示，跨年當天他和鄰居一起進行了3天2夜的露營行程，一行人花了3個半小時才抵達露營區，雖然營區內水電衛浴俱全，但附近5公里內都沒有任何一間商店。

他回憶，這3天大家就是不斷重複生火、煮飯，或是聊天、吃零食、打麻將，完全不知道還可以做什麼。他也嘆，充氣床搭配睡袋的組合很不舒服，也沒有保暖效果，導致他每晚都冷到半夜才睡著。

他說，這一次的體驗讓他更加討厭露營，認為露營的缺點很多，「夏天蚊蟲、冬天挨涷」，一點也不好玩，不懂為什麼大家都喜歡去露營，「如果是想享受夜晚跟清晨的大自然，那找個登山歩道走走不就好了嗎」。

不少網友持相同看法，紛紛留言表示，「3年前去過一次，就再也不去了」、「蚊蟲超多」、「隔壁有小孩子吵鬧會很崩潰」、「睡不好，不是太冷就是被熱醒」、「吃也吃不好，睡也睡不好不知道是去幹嘛」。

也有愛好者反駁，「嚴格來說，我是去享受升營火的氛圍」、「去放鬆心情的」、「半夜頂著星空、看爐火發呆，會很放鬆」、「想遠離都市塵囂，融入大自然」、「大家聚在一起聊天放鬆，住個2、3天負擔也比飯店低」。