國鼎「新冠口服藥」將申請美國EUA 陳時中這樣說

國鼎生技今天宣布新冠肺炎口服藥物二期解盲成功，將備齊相關資料向美國申請緊急授權（EUA）；而高端公司今天也發表第3劑研究結果，指出對Omicron有保護力。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，台灣生技實力值得肯定，「我們都抱持期待」。

國鼎新冠口服新藥於美國、祕魯、阿根廷進行的人體臨床試驗，去年第4季完成所有收案與治療，結果顯示治療效果良好，預計將二期臨床實驗數據及相關文件送交美國食品藥物管理局（FDA），申請EUA審查。

至於高端公司今天發布偽病毒評估數據，指稱實驗數據顯示，高端疫苗追加第3劑可對Omicron提供一定程度的保護力，此項試驗初步評估數據已於medRxiv國際生醫文獻資料庫中公開，並將持續更新相關資訊。

陳時中今天下午被問及此事回應「我們恭喜他」，並指出台灣生技實力值得肯定，我們都抱持期待。他指出，如果國鼎新冠口服藥向美國申請EUA獲准，可用EUA來向台灣申請，避免重複的路走太多，高端也是一樣。